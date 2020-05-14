TOPKAPI SARAYI'NIN DEPOSUNDAKİ TABLOLAR ONARILIP GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TOPKAPI SARAYI'NIN DEPOSUNDAKİ TABLOLAR ONARILIP GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR

TOPKAPI Sarayı'nın depolarında ve koleksiyonunda muhafaza edilen tablolar, Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde onarılarak yeniden hayat buluyor.

TOPKAPI SARAYI'NIN DEPOSUNDAKİ TABLOLAR ONARILIP GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR
14.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 13:52
TOPKAPI  Sarayı'nın depolarında ve koleksiyonunda muhafaza edilen tablolar, Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde onarılarak yeniden hayat buluyor. Koronavirüs sürecinde de onarımına devam edilen,  16'ıncı yüzyıl ile 20'inci yüzyıl tarih aralığından günümüze ulaşan 200 tablonun, yeni dönemde Milli Saraylar'a bağlı Resim Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor. 

Koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak ziyarete kapanan Milli Saraylar İdare Başkanlığı, bu süreçte atölyelerindeki restorasyon çalışmalarını devam ettiriyor. Topkapı Sarayı'nın deposunda ve koleksiyonunda muhafaza edilip Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı devredilen yaklaşık 2700 tablo, Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi'nde onarılarak ilk günkü görüntüsüne kavuşuyor. Tabloların restorasyonu, Yıldız Şale ve Resim Müzesi'nde olmak üzere iki atölyede dönüşümlü olarak mesai yapan 6 kişilik ekiple gerçekleştiriliyor. 

GEÇİCİ ATÖLYE KURULDU

Topkapı Sarayı'ndan devralınan tablolardan ilk etapta 200'ünün restorasyonuna başlandı. Tabloların restorasyonu için Resim Müzesi'nin bodrum katında geçici bir atölye kuruldu. Eserler burada fotoğrafları çekilerek belgelendi ve kondisyonları test edildi. Ayrıca ultraviyole ve infrared çekimleri de yapıldı. Eserin ressamına, imzasına ve yüzyılına dair ipuçları değerlendirildi. Topkapı Sarayı'ndan Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı envanterine dahil edilen bu tablolarla, Resim Müzesi'nde 'Türkiye'nin en zengin padişah portreleri' koleksiyonunu oluşturuluyor. Bu birikim aynı zamanda 'en zengin Enderunlu ressamlar' koleksiyonunu da beraberinde getiriyor. Yeni tablolar arasında Halil Paşa'nın yaptığı padişah portreleri, son halife Abdülmecid Efendi'nin belge nitelikliğindeki resimleri, Ressam Rafael Manas'a ait Sultan III. Selim'in şehzade iken yapılmış portresi, son halife Abdülmecid Efendi'nin Rus ressam Ayvazovski'den esinlendiğini gösteren manzarası da bulunuyor. Ayrıca Halil Paşa'nın, Halife Abdülmecid Efendi'nin ve Enderunlu ressamların ilk defa sergilenecek tabloları yer alıyor. Tema olarak porte ve manzara ağırlıklı olan bu tablolar, yüzyıl olarak da 16'ıncı yüzyıldan 20'inci yüzyıla kadar uzanan bir tarih aralığını kapsıyor. Eserlerin Resim Müzesi'nin yeni bölümünde bu yıl  içinde sergilenmesi planlanıyor. 

"ÇOK FARKLI VE GÜZEL BİR KOLEKSİYON"

Tabloların portre, manzara ve belge niteliğindeki soyağaçları gibi çok farklı ve güzel eserlerden oluşan bir koleksiyonu oluşturduğunu söyleyen Milli Saraylar Tablo Restorasyon Atölyesi Sorumlusu Hatice Biga, şunları söyledi: "Milli Saraylar'a Topkapı Sarayı'ndan devrolan 2700 küsur tablo mevcut. Bu tablolarla ilgili Resim Müzesi'nde sergilenecek aşağı yukarı 200 tablonun bir kısmının restorasyon, bir kısmının konservasyon çalışması ve sergiye hazırlık çalışması sürdürülmekte. Tablolardan bazılarının bakım ve onarımı tamamlandı, sergi alanına taşındı. Onlar, çerçevelerle ilgili de bir restorasyon süreci geçirdi. Şu anda çerçeveleriyle birleştirilme işlemleri sürdürülüyor. Burada bulunan tabloların da bir kısmında restorasyon çalışması gerekiyor. Onlarla ilgili restorasyon çalışması yapılıyor. Bir kısmının da sadece bakım ve konservasyon çalışması yapılıp sergi alanına geçirilecek. Devraldığımız tablolar 16'ıncı yüzyıl ve 20'inci yüzyıl aralığında, farklı konseptlerde, farklı yerli ve yabancı ressamlara aitler. Portreler, manzaralar, belge niteliğinde soyağaçları gibi çok farklı ve çok güzel bir koleksiyon bulunmakta" ifadelerini kullandı.

"HER TABLO FARKLI BİR SÜREÇ GEREKTİRİYOR"

Hatice Biga, her eser onarımının farklı bir süreç olduğunu belirterek, "Milli Saraylar bünyesindeki tablo restorasyon atölyesi Yıldız Yerleşkesi içerisinde, fakat bu sergiye özel olarak Resim Müzesi'nde böyle bir atölye oluşturuldu ve hem Yıldız Yerleşkesi'nde hem de Resim Müzesi'nde iki atölye olarak şu an bu çalışmaları sürdürmekteyiz. Umuyoruz ki 2020 yılı içerisinde bir açılış yapılır. Her tablo farklı bir süreç gerektiriyor. Kimilerinde bozulma çok fazla ve hasar çok yoğun olabiliyor, kimileriyse bu kadar hasarlı olmayıp sadece genel bir bakımla ya da genel bir temizlik çalışmasıyla sergiye kazandırılıyor. Burada her eser için farklı bir süreç söz konusu" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Maske takma zorunluluğu ülke genelinde yaygınlaşıyor! 10 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım Haber
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular Haber
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
Kılıçdaroğlu, skandal sözleri sonrası istifa eden Gazi Üniversitesi dekanı hakkında konuştu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
'Bizi koronadan koru' diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Nişan yapılan mahallede durum ağırlaşıyor: 5 kişinin daha testi pozitif çıktı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Galatasaray'dan ayrılan Hasan Şaş, sosyal medyadan duygusal bir mesaj yayınladı
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Bunalıma giren vatandaş, kendini su borusuna asarak intihar etti
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Atalanta'da oynayan Jose Luis Palomino ile ilgileniyor
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Fransa'da koronavirüs sonrası okulların açılmasıyla ortaya çıkan manzara durumu özetledi
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Mersin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM önünde kuyruğa girenlere tepki gösterdi: Bu risktir
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
İtalya Serie A'da maçlar 13 Haziran'da yeniden başlıyor
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
TFF; Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran, 2. ve 3. Lig'lerin de 18 Temmuz'da başlayacağını açıkladı
TFF; Süper Lig'in 12 Haziran, TFF 1. Lig'in 19 Haziran, 2. ve 3. Lig'lerin de 18 Temmuz'da başlayacağını...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını sanmıyorum
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ikinci dalga açıklaması: Birincisi kadar ürkütücü olacağını...
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Fenerbahçe yıldız basketbolcu Gigi Datome ile yol ayrımında
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
Türkiye'de yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez binin altına düştü
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık olacak
Nüfus Müdürlükleri, 18-19 Mayıs tarihlerinde YKS öğrencilerinin kimlik kartı başvurusu yapabilmeleri için açık...
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Köln'ün ünlü maskotu keçi Hennes koronavirüs nedeniyle 12 yıl sonra ilk kez maçlara katılamayacak
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Sakatlığını atlatan milli yıldız Merih Demiral, sosyal medyadan antrenmanlara başladığını duyurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yusuf Aslan Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Özen Sezen Aksu Türkan Şoray Jennifer Lopez
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Kadın İstifa Fenerbahçe
Şu an buradasınız: TOPKAPI SARAYI'NIN DEPOSUNDAKİ TABLOLAR ONARILIP GÜN YÜZÜNE ÇIKARILIYOR - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.5.2020 14:07:12. #1.14#
title