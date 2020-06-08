Topkapı Sarayı'nın çatısındaki kurşun levhalar yenileniyor
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Topkapı Sarayı'nın çatısındaki kurşun levhalar yenileniyor

Milli Saraylar'a bağlı Kurşun Atölyesi'nde dökümü tamamlanan kurşun levhalar, Topkapı Sarayı'nın çatısında onarımı yapılacak bölgelere yerleştirilmeye başlandı.

Topkapı Sarayı'nın çatısındaki kurşun levhalar yenileniyor
08.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:33

Milli Saraylar'a bağlı Kurşun Atölyesi'nde dökümü tamamlanan kurşun levhalar, Topkapı Sarayı'nın çatısında onarımı yapılacak bölgelere yerleştirilmeye başlandı.

Milli Saraylar'a ait Maslak Kasırları bölgesinde bulunan Kurşun Atölyesi'nde Osmanlı'ya ait tarihi yapıların çatı kaplamalarında kullanılan kurşun levhalar üretiliyor.

Tarihi yapıların çatılarından sökülen levhalar, atölye içindeki fırında 580 derece sıcaklıkta eritilerek kalıplara alınıyor. Kalıptan çıkarıldıktan sonra henüz sıcakken haddehaneye getirilen kalıplar, burada 1 metre eninde, 2 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 milimetre kalınlığında 45 kiloluk levhalar haline getiriliyor.

Üretimi tamamlanan kurşun levhalar, bakım ve onarımı yapılan çatılara kaplanıyor.

Milli Saraylar'ın 35 bin metrekare kurşun kaplanan alanı var

Milli Saraylar'a bağlı atölyede 1987'den bu yana çalışan Atölye Sorumlusu Hayri Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı zamanında inşaatı süren yapının hemen yanına kurşun atölyesinin de kurulduğunu ve inşaat tamamlanana kadar burada levha üretildiğini anlattı.

Klasik usul kurşun levha üretiminin uzun yıllar devam ettiğini, 2000 yılından itibaren modern tekniklerle üretime başladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Atölyede 8 kişiyle çalışıyoruz. Kasım-nisan döneminde levha üretimi, mayıs-kasım arasında da onarım, bakım ve yenileme yapıyoruz. Milli Saraylar'ın yaklaşık 35 bin metrekare kurşun kaplanan alanı var. Bunların onarım, bakım, yenileme gibi bütün işlemlerini biz yapıyoruz. Hem üretiyoruz hem de monte ediyoruz. Türkiye'de bununla ilgili bir okul yok. Ahilik sistemiyle yetişiyoruz. Mesleğimizi Osmanlı'dan gelen şekliyle devam ettiriyoruz."

Dönmez, atölye içinde tüm iş güvenliği kurallarına uyulduğunu, sık sık yapılan sağlık kontrollerinde vücudundaki kurşun oranı yüksek çıkan çalışanların dinlendirildiğini anlattı.

Sarayın çatısına yerleştirilmeye başlandı

Atölyede yapımı tamamlanan levhalar daha sonra Topkapı Sarayı'ndaki yapıların çatısına yerleştirilmeye başlandı.

İlk olarak Topkapı Sarayı 4. avludaki Sofa Köşkü'nün ahşap çatısı üzerine izolasyon malzemesi serildi. Daha sonra keçe konulup, son olarak kurşun kaplama işlemi yapıldı.

Ayrıca eski bir gelenek gereği kurşun dökme işlemini gerçekleştiren ustalar, levha plaka üzerine isim ve tarih atarak çatının altına bıraktı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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