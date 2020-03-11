Topkapı Sarayı'nda hummalı sayım
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Topkapı Sarayı'nda hummalı sayım - Haberler
Saraylar

Topkapı Sarayı'nda hummalı sayım

Topkapı Sarayı'nda hummalı sayım Topkapı Sarayı'nda tarihin tozlu sayfalarında ince hesap Topkapı Sarayı'nın depolarındaki binlerce obje dijital ortama aktarılıyor Sayımlar 24 saat güvenlik kamerası ile izleniyor.

11.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:09
Topkapı Sarayı'nda hummalı sayım

Topkapı Sarayı'nda hummalı sayım

Topkapı Sarayı'nda tarihin tozlu sayfalarında ince hesap

Topkapı Sarayı'nın depolarındaki binlerce obje dijital ortama aktarılıyor

Sayımlar 24 saat güvenlik kamerası ile izleniyor.

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredilen Topkapı Sarayı'nda 6 aydır özel bir ekiple hummalı bir şekilde sayım işlemleri devam ediyor. 24 saat güvenlik kamerası ile izlenen sayım işleminde müze bünyesinde yer alan eserlerin sayfaları tek tek incelenip fotoğrafları çekilip sayfa numaraları not ediliyor. Yaklaşık 1 ay içerisinde sayımların sonlandırılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredilen Topkapı Sarayı'nda 6 aydır özel bir ekiple hummalı bir çalışma yürütülüyor. Topkapı Sarayı Ağalar Camisi içinde oluşturulan en az 8 kişi tarafından oluşturulan ekip, çalışmalar kapsamında yazma eserler koleksiyonunun sayım ve karşılaştırma çalışmalarını yürütüyor. Çin porselenlerinden, Japon porselenlerine II.Murat dönemi ait sünnet ve geçiş törenlerinden, Avrupa porselenlerinden nadir yazma eserlere 147 bin kayıtlı eserin sayım işleminin büyük bir kısmı tamamlandı.


Sayım işlemleri 24 saat güvenlik kamerası ile izleniyor

Öte yandan 24 saat güvenlik kamerası ile takip edilen sayım işlemlerinde ekipler, sayfalara zarar vermemek için eldiven kullanırken tarihin tozlu sayfalarından kendilerini korumak için de maske takıyor. Öte yandan çoğunluğu dini konulardaki yazma eserlerin, 95'i Mushaf-ı Şerif'ti. Ayrıca eserler şu anda Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde Medine Kitaplığı'nda bulunuyor. Alanında uzman ekip sayfaları tek tek inceleyerek envanter kayıtları ile karşılaştırıyor. Osmanlıca bilen uzmanlar, müze görevlileri, milli saraylar uzmanları eserler üzerinde titiz bir çalışma yürütüyor.


"Topkapı' da ifade edilen 147 bin kayıtlı eser oldu"

Sayım işlemleri hakkında açıklamalarda bulunan Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, " 19 Eylül 2019 tarihli kanun hükmündeki kararname ile Topkapı Sarayı Yönetimi Kültür Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na geçmiştir. Bu geçiş bir takım prosedürleri irtiba etmektedir. Bunların başında da Topkapı Sarayı depolarında sergileme alanlarında mevcut olan envanterlerin sayımı ve dökümüdür. Yaklaşık 59 farklı depoda 140 binin üzerinde kayıtlı tarihi eser obje söz konusu ve bunları 14 farklı grup halinde uzmanların eşliğinde bu sayımlar gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 6 aydır sayım işlemi sürmektedir. Farklı konularda örneğin Çin porselenleri, Japon porselenleri, Avrupa porselenleri, silah sayımları ve nadir yazma eserler şeklinde bu sayımlar devam etmektedir" diye konuştu.


"160 bin düzeyine ulaşmış bulunmaktayız"

Sayımların bitimine az bir süre kaldığını ifade eden Çapoğlu, " Sayımlarda bugün itibariyle yaklaşık 160 bin düzeyine ulaşmış bulunmaktayız. Daha önce bize Topkapı'da ifade edilen 147 bin kayıtlı eser oldu. Bu fark sayım tarzından kaynaklanıyor. Numaralandırma veya etiketlendirme tarzının farklı olmasından kaynaklanıyor. Örneğin öncesindeki sayımlarda silah sayımından örnek vermek gerekirse içerisine 10 tane ok konmuş. ve on a1 sayısı olarak kaydedilmiş. Fakat Milli Saraylar İdaresi sayım tarzında her bir ok ayrı bir numara olarak verilmekte dolayısıyla sayının 147 binden 160 bin düzeylerine gelmesi buradan kaynaklanmaktadır. Sayım işlemi halen devam etmektedir. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu sayımları sonlandırmayı planlıyoruz. Her bir eserin bir kimlik belgesi oluyor. Bunlar dijital ortamlara aktarılıyor. ve dijital fotoğraflama süreci de gerçekleştiriliyor. Sayım ekibi minimum 8 kişiden oluşmaktadır. 4'ü konuyla ilgili Milli Saraylar uzmanı birisi zimmet uzmanı 2 nakliye görevlisi, 1 de güvenlik görevlisi gözetiminde bu işler sürdürülmektedir. Konusuna göre uzmanlar eğer Milli Saraylar'da mevcut değilse ilgili konuyla ilgili üniversitelere başvuruyoruz. Akademisyenlerimiz de görevlendirme çerçevesinde bu sayımlara refakat etmektedirler. En son olarak dijital ortama aktarılacak ve 1924 Tahlil Defterleri'nde yapılan tanımlamalarla karşılaştırılarak en son envanter sayım işlemi tamamlanacak" dedi.

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi Haber
ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Galibiyet sonrası Yılmaz Vural fenalaştı! Sahaya ambulans girdi Haber
Galibiyet sonrası Yılmaz Vural fenalaştı! Sahaya ambulans girdi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüse karşı termal kameralı koruma
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Onur Air yolcuları koronavirüs nedeniyle ücretsiz iptal ve değişiklik yapabilecek
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
'Endişeliyim' diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
"Endişeliyim" diyen Müge Anlı'dan koronavirüs çağrısı: Okullar tatil edilsin
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Ziya Selçuk Abdulhamit Gül Abdülhamit Gül
Magazin Can Yaman Levent Can Hülya Avşar Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Adem Büyük Abdullah Avcı Sergen Yalçın Fatih Karagümrük
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Topkapı Sarayı'nda hummalı sayım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 21:22:52. #1.15#