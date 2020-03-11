Topkapı Sarayı'nda hummalı sayım
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Saraylar, Güncel

Topkapı Sarayı'nda hummalı sayım

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredilen Topkapı Sarayı'nda 6 aydır özel bir ekiple ummalı bir şekilde sayım işlemleri devam ediyor.

11.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Topkapı Sarayı'nda hummalı sayım

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredilen Topkapı Sarayı'nda 6 aydır özel bir ekiple ummalı bir şekilde sayım işlemleri devam ediyor. 24 saat güvenlik kamerası ile izlenen sayım işleminde müze bünyesinde yer alan eserlerin sayfaları tek tek incelenip fotoğrafları çekilip sayfa numaraları not ediliyor. Yaklaşık 1 ay içerisinde sayımların sonlandırılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na devredilen Topkapı Sarayı'nda 6 aydır özel bir ekiple ummalı bir çalışma yürütülüyor. Topkapı Sarayı Ağalar Camisi içinde oluşturulan en az 8 kişi tarafından oluşturulan ekip, çalışmalar kapsamında yazma eserler koleksiyonunun sayım ve karşılaştırma çalışmalarını yürütüyor. Çin porselenlerinden, Japon porselenlerine II.Murat dönemi ait sünnet ve geçiş törenlerinden, Avrupa porselenlerinden nadir yazma eserlere 147 bin kayıtlı eserin sayım işleminin büyük bir kısmı tamamlandı.

SAYIM İŞLEMLERİ 24 SAAT GÜVENLİK KAMERASI İLE İZLENİYOR

Öte yandan 24 saat güvenlik kamerası ile takip edilen sayım işlemlerinde ekipler, sayfalara zarar vermemek için eldiven kullanırken tarihin tozlu sayfalarından kendilerini korumak için de maske takıyor. Öte yandan çoğunluğu dini konulardaki yazma eserlerin, 95'i Mushaf-ı Şerif'ti. Ayrıca eserler şu anda Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde Medine Kitaplığı'nda bulunuyor. Alanında uzman ekip sayfaları tek tek inceleyerek envanter kayıtları ile karşılaştırıyor. Osmanlıca bilen uzmanlar, müze görevlileri, milli saraylar uzmanları eserler üzerinde titiz bir çalışma yürütüyor.

"TOPKAPI' DA İFADE EDİLEN 147 BİN KAYITLI ESER OLDU"

Sayım işlemleri hakkında açıklamalarda bulunan Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, " 19 Eylül 2019 tarihli kanun hükmündeki kararname ile Topkapı Sarayı Yönetimi Kültür Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na geçmiştir. Bu geçiş bir takım prosedürleri itibar etmektedir. Bunların başında da Topkapı Sarayı depolarında sergileme alanlarında mevcut olan envanterlerin sayımı ve dökümüdür. Yaklaşık 59 farklı depoda 140 binin üzerinde kayıtlı tarihi eser obje söz konusu ve bunları 14 farklı grup halinde uzmanların eşliğinde bu sayımlar gerçekleştirilmektedir. Yaklaşık 6 aydır sayım işlemi sürmektedir. Farklı konularda örneğin Çin porselenleri, Japon porselenleri, Avrupa porselenleri, silah sayımları ve nadir yazma eserler şeklinde bu sayımlar devam etmektedir" diye konuştu.

"160 BİN DÜZEYİNE ULAŞMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Sayımların bitimine az bir süre kaldığını ifade eden Çapoğlu, " Sayımlarda bugün itibariyle yaklaşık 160 bin düzeyine ulaşmış bulunmaktayız. Daha önce bize Topkapı'da ifade edilen 147 bin kayıtlı eser oldu. Bu fark sayım tarzından kaynaklanıyor. Numaralandırma veya etiketlendirme tarzının farklı olmasından kaynaklanıyor. Örneğin öncesindeki sayımlarda silah sayımından örnek vermek gerekirse içerisine 10 tane ok konmuş. ve on a1 sayısı olarak kaydedilmiş. Fakat Milli Saraylar İdaresi sayım tarzında her bir ok ayrı bir numara olarak verilmekte dolayısıyla sayının 147 binden 160 bin düzeylerine gelmesi buradan kaynaklanmaktadır. Sayım işlemi halen devam etmektedir. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu sayımları sonlandırmayı planlıyoruz. Her bir eserin bir kimlik belgesi oluyor. Bunlar dijital ortamlara aktarılıyor. ve dijital fotoğraflama süreci de gerçekleştiriliyor. Sayım ekibi minimum 8 kişiden oluşmaktadır. 4'ü konuyla ilgili Milli Saraylar uzmanı birisi zimmet uzmanı 2 nakliye görevlisi, 1 de güvenlik görevlisi gözetiminde bu işler sürdürülmektedir. Konusuna göre uzmanlar eğer Milli Saraylar'da mevcut değilse ilgili konuyla ilgili üniversitelere başvuruyoruz. Akademisyenlerimiz de görevlendirme çerçevesinde bu sayımlara refakat etmektedirler. En son olarak dijital ortama aktarılacak ve 1924 Tahlil Defterleri'nde yapılan tanımlamalarla karşılaştırılarak en son envanter sayım işlemi tamamlanacak" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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