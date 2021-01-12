Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
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Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi

12.01.2021 16:08 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:27
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi

TOPKAPI Sarayı'nın eski müdürü, dünyanın sayılı el yazması ve minyatür sanatı uzmanlarından Dr. Filiz Çağman (81), son yolculuğuna uğurlandı.

TOPKAPI Sarayı'nın eski müdürü, dünyanın sayılı el yazması ve minyatür sanatı uzmanlarından Dr. Filiz Çağman (81),  son yolculuğuna uğurlandı. 

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Topkapı Sarayı'nın ilk kadın müdürü Dr. Filiz Çağman için bugün düzenlenen cenaze törenine Vali Yardımcısı Yusuf Güler, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ayasofya Müze Müdürü Ayşe Erdoğdu ile tarihçi Murat Bardakçı, Topkapı Sarayı Müzesi eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı ve aile üyeleri katıldı. Çağman, vasiyeti üzerine özel izinle Kınalızade Ali Efendi ve Dr. Rıfat Osman gibi önemli kişilerin kabrinin bulunduğu Hacılar Ezanı-Çamlık Mezarlığı'na defnedildi.

FİLİZ ÇAĞMAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Estetik ve Sanat Tarihi Enstitüsü, Türk ve İslam Disiplini Bölümü'nü 1964 yılında bitiren ve aynı yıl Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde çalışmaya başlayan Filiz Çağman, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi'nde yaptığı 'Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Hazine 762 No.'lu Nizami Hamse'sinin Minyatürleri' konulu teziyle doktor unvanını aldı. 41 yıl görev yaptığı ve 1997-2005 yılları arasında müdürlüğünü üstlendiği Topkapı Sarayı'ndan 8 Şubat 2005 tarihinde emekli oldu. Yaptığı akademik çalışmalarla dünyanın sayılı resimli el yazma, hat ve kitap sanatları uzmanı olarak literatüre geçen Çağman, saray nakkaşhanesi ve ehl-i hiref teşkilatı hakkındaki geniş çalışmaları sayesinde Topkapı Sarayı ve Osmanlı sanatı alanında da uzmanlaştı. Mart 2005 - Haziran 2010 yılları arasında Sakıp Sabancı Müzesi'nde danışman olarak çalıştı. Prof.Dr. İlber Ortaylı'nın, 'O sadece bir müze müdürü değil, saray nazırıdır' dediği Filiz Çağman yaşamının son yıllarını Edirne'deki evinde geçiriyordu.


Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi
Topkapı Sarayı eski müdürü Filiz Çağman, Edirne'de toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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