TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI

TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHATopkapı Pazartekke tramvay durağında bir minibüs ve otomobil çarpıştı.

15.08.2019 21:55
TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI

Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA
Topkapı Pazartekke tramvay durağında bir minibüs ve otomobil çarpıştı. Kaza da ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Tramvay seferleri her iki yönde de yapılamıyor.

TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI
Kaynak: DHA
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