TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI (1)

TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI (1)

Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA Topkapı Pazartekke tramvay durağında bir minibüs ve otomobil çarpıştı.

15.08.2019 21:49
TOPKAPI PAZARTEKKE'DE KAZA: 1'İ ÇOCUK 7 YARALI (1)

Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA 
Topkapı Pazartekke tramvay durağında bir minibüs ve otomobil çarpıştı. Kaza da ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hafif yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Tramvay seferleri her iki yönde de yapılamıyor. 

Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntüler 


Kaynak: DHA
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