Topkapı Kütüphanesi hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Topkapı Kütüphanesi hizmete açıldı

Fatih Belediyesince Topkapı Sosyal Tesisleri alanındaki yapı düzenlenerek Topkapı Kütüphanesi'ne dönüştürüldü.

08.06.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:54

Fatih Belediyesince Topkapı Sosyal Tesisleri alanındaki yapı düzenlenerek Topkapı Kütüphanesi'ne dönüştürüldü.

Kütüphane açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yaklaşık 1 yıllık süreçte Fatih'e 6 kütüphane kazandırdıklarını belirterek, Topkapı Kütüphanesi'nin iyi bir lokasyonda ve Fatih'in girişinde olduğunu söyledi.

Turan, İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin de kendilerinden bir talebi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisinin hemen yan tarafında. Öğrencilerimizin de bizden talepleri vardı. İnanıyorum ki tıp fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımız burayı kullanacaktır. Zaten statü olarak da lise son sınıfta okuyanlar ve üniversite öğrencileri buradan istifade edecekler. Bu 6.'sı, 7. kütüphanemizi de Kariye'de hazırlıyoruz, 1-1,5 ay sonra orayı açacağız. Biz Fatih kadim İstanbul olduğu için, üniversitelerimizin çoğunun burada olduğu için bu konuya özel önem veriyoruz. Öğrencilerimiz her açtığımız kütüphaneyi sağ olsunlar, dolduruyorlar. Gerektiğinde 7/24 işleyecek bir kütüphane burası."

Binanın daha önceden bir sosyal tesis olarak planlandığını ifade eden Turan, daha önemli bir ihtiyaç olduğu ve öğrencilerin talebine cevap vermesi adına Topkapı Kütüphanesine dönüştürüldüğünü dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise İstanbul'da geçen sene eylül ayında meydana gelen depremden sonra kütüphanelerinin zarar gördüğünü vurgulayarak, "Tıp fakültesi öğrencisi demek 7/24 ders çalışan, çok ciddi emek veren öğrenci demek. Öğrencilerin bizden istedikleri kütüphaneydi. Bu anlamda biz de sayın başkanımıza bu konuyu ilettiğimizde Fatih'te birçok yerde kütüphane yapılanmasına gidildiğini söyledi. Lokasyon olarak da burası bize çok uygun olduğu için bizim ihtiyacımızı giderecek yapıyı ülkemize kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz adına da çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

08.30 ila 24.00 arası açık

Topkapı Kütüphanesi'nden 17 yaş üstü öğrenciler, hafta içi ve cumartesi günleri 08.30 ila 24.00 saatleri arasında faydalanabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmete giren kütüphanede 78 öğrenci ağırlanabiliyor. Tam kapasiteye geçildiğinde ise 132 öğrenciye hizmet verebilecek.

Ayrıca, kütüphaneye gelen gençlere Fatih Belediyesi görevlileri tarafından çay ve çorba ikram ediliyor.

Topkapı Kütüphanesi hizmete açıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı Haber
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar 6,77'den işlem görüyor
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Trump, 'Her şey kontrol altında' deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Trump, "Her şey kontrol altında" deyip ulusal muhafızlara talimat verdi: Geri çekilin
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
ABD'de beyaz sürücü, siyahi protestocuyu ezerek öldürdü
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılması için talimat verdi; kurmayları kararname üzerinde çalışıyor
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Seçim sistemi ve siyasi ittifak şartları değişiyor! Barajın yüzde 5'e düşürülmesi de Erdoğan'ın masasında
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Musa Farisoğulları Şahin Şerifoğulları
Magazin Hadise Hülya Avşar Mariah Carey Acun Ilıcalı
Spor İlhan Cavcav Sergen Yalçın Nihat Özdemir Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Topkapı Kütüphanesi hizmete açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 14:57:46. #1.14#
title