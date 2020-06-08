Topkapı Kütüphanesi hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Topkapı Kütüphanesi hizmete açıldı

Fatih Belediyesince Topkapı Sosyal Tesisleri alanındaki yapı düzenlenerek Topkapı Kütüphanesi'ne dönüştürüldü.

Topkapı Kütüphanesi hizmete açıldı
08.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:11

Fatih Belediyesince Topkapı Sosyal Tesisleri alanındaki yapı düzenlenerek Topkapı Kütüphanesi'ne dönüştürüldü.

Kütüphane açılışında konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, yaklaşık 1 yıllık süreçte Fatih'e 6 kütüphane kazandırdıklarını belirterek, Topkapı Kütüphanesi'nin iyi bir lokasyonda ve Fatih'in girişinde olduğunu söyledi.

Turan, İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin de kendilerinden bir talebi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden birisinin hemen yan tarafında. Öğrencilerimizin de bizden talepleri vardı. İnanıyorum ki tıp fakültesindeki öğrenci arkadaşlarımız burayı kullanacaktır. Zaten statü olarak da lise son sınıfta okuyanlar ve üniversite öğrencileri buradan istifade edecekler. Bu 6.'sı, 7. kütüphanemizi de Kariye'de hazırlıyoruz, 1-1,5 ay sonra orayı açacağız. Biz Fatih kadim İstanbul olduğu için, üniversitelerimizin çoğunun burada olduğu için bu konuya özel önem veriyoruz. Öğrencilerimiz her açtığımız kütüphaneyi sağ olsunlar, dolduruyorlar. Gerektiğinde 7/24 işleyecek bir kütüphane burası."

Binanın daha önceden bir sosyal tesis olarak planlandığını ifade eden Turan, daha önemli bir ihtiyaç olduğu ve öğrencilerin talebine cevap vermesi adına Topkapı Kütüphanesine dönüştürüldüğünü dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise İstanbul'da geçen sene eylül ayında meydana gelen depremden sonra kütüphanelerinin zarar gördüğünü vurgulayarak, "Tıp fakültesi öğrencisi demek 7/24 ders çalışan, çok ciddi emek veren öğrenci demek. Öğrencilerin bizden istedikleri kütüphaneydi. Bu anlamda biz de sayın başkanımıza bu konuyu ilettiğimizde Fatih'te birçok yerde kütüphane yapılanmasına gidildiğini söyledi. Lokasyon olarak da burası bize çok uygun olduğu için bizim ihtiyacımızı giderecek yapıyı ülkemize kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz adına da çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

08.30 ila 24.00 arası açık

Topkapı Kütüphanesi'nden 17 yaş üstü öğrenciler, hafta içi ve cumartesi günleri 08.30 ila 24.00 saatleri arasında faydalanabilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hizmete giren kütüphanede 78 öğrenci ağırlanabiliyor. Tam kapasiteye geçildiğinde ise 132 öğrenciye hizmet verebilecek.

Ayrıca, kütüphaneye gelen gençlere Fatih Belediyesi görevlileri tarafından çay ve çorba ikram ediliyor.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı Haber
Türkiye, çekirge istilası beklerken Sivas'ın Zara ilçesinde 6 köyü tırtıl bastı
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi Haber
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Kemal Sunal'ın 20. ölüm yıl dönümü için hatıra para basıldı
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
Babasının sokak ortasında öldürdüğü annesinin başında hüngür hüngür ağladı
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Bakan Koca'nın uyarısına rağmen balıkçılar, sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Son Dakika: Hasta ziyaretinde ve asker uğurlamasında 248 kişiye koronavirüs bulaştı
Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı
Takla atan otomobildeki iki kişi, yara almadan araçtan çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Finale günler kala elenen Aycan, şampiyon olmasını istediği ismi söyledi
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Nisa'dan duygusal kararlar alan Cemal Can'a sert sözler: Sözlerinin ve karakterinin arkasında dur
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı, karnı burnunda poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
5,5 aylık hamile olan Çocuklar Duymasın dizisinin Duygu'su deniz kenarında bikinili poz verdi
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Tamer Karadağlı, 3 ay sonra Ankara'da yaşayan kızına kavuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Berat Albayrak Zülfü Demirbağ Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Bülent Ersoy Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: Topkapı Kütüphanesi hizmete açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 14:14:16. #1.14#
title