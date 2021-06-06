Topkapı köprüsünün altında bir minibüs alev alev yandı

Topkapı alt geçidinde terk halde bulunan bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı.

Topkapı alt geçidinde terk halde bulunan bir minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Fatih Topkapı alt geçidindeki bir minibüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir alt geçitte terk edilmiş halde bulunan bir minibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler içinde kalan minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangını gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hızlı bir şekilde gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa süre içinde yangını kontrol altına aldı. Alev alev yanan minibüsten geriye sadece metal kısımları kaldı. Yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlatıldı.

(Furkan Tan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı