Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri normale döndü
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Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri normale döndü

Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre aksayan seferler, normale döndü.

27.02.2020 19:14 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:14
Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri normale döndü

Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle bir süre aksayan seferler, normale döndü.

Metro İstanbul'un Twitter hesabında yer alan duyuruda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapılan seferlerin normale döndüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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