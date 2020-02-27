Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri aksadı
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Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri aksadı

Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.

27.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:48
Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri aksadı

Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabında yer alan duyuruda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.

Duyuruda ayrıca sefer yapılamayan Mescid-i Selam-Karadeniz istasyonları arasında, İETT'nin ücretsiz otobüs seferi düzenlediği bildirildi.

Kaynak: AA

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