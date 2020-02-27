Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay seferleri aksadı
Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.
Topkapı ile Mescid-i Selam arasındaki tramvay hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler aksadı.
Metro İstanbul'un Twitter hesabında yer alan duyuruda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattındaki teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Topkapı-Karadeniz istasyonları arasında yapıldığı kaydedildi.
Duyuruda ayrıca sefer yapılamayan Mescid-i Selam-Karadeniz istasyonları arasında, İETT'nin ücretsiz otobüs seferi düzenlediği bildirildi.
Kaynak: AA