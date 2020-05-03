Topkapı'da tarihi surlarda çökme

TOPKAPI'daki tarihi surlarda öğle saatlerinde çökme meydana geldi.

TOPKAPI'daki tarihi surlarda öğle saatlerinde çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi üzerindeki tarihi surların bir kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri çökmenin yaşandığı alana şerit çekti. İtfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, belediye ekipleri ise surlardan düşen taşları kaldırmak için bölgede çalışma başlattı.

- İstanbul

Kaynak: DHA