Topkapı'da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı
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Topkapı'da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı

İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Haberler | 3. Sayfa

Topkapı'da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı "Tramvay yoluna girilmez" tabelasına çarptı İstanbul Topkapı Kavşağı'nda yol verme anlaşmazlığı yüzünden yaşanan kazada araçlardan biri tramvay yolundaki "Girilmesi yasaktır" levhasına çarptı.

Topkapı'da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı

"Tramvay yoluna girilmez" tabelasına çarptı

İSTANBUL - İstanbul Topkapı Kavşağı'nda yol verme anlaşmazlığı yüzünden yaşanan kazada araçlardan biri tramvay yolundaki "Girilmesi yasaktır" levhasına çarptı. Yolun kapanmasından dolayı seferi aksayan tramvayın yolcuları, yoluna yürüyerek devam etti. Kabataş yönünde seferler bir süre aksadı.

Kaza, Topkapı Kavşağı girişinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BTE 459 plakalı Ford Transit marka ticari kamyonetin sürücüsü ile 01 CYU 29 plakalı Renault Fluence marka otomobilin sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığı yaşandı. Şerit değiştirirken çarpışan araçlardan 01 CYU 29 plakalı otomobil tramvay yoluna girdi. Otomobil, "Tramvay yoluna girilmesi yasaktır" levhasına çarparak durabildi. Kabataş yönüne giden tramvaydaki yolcular, tramvaydan inerek yoluna yürüyerek devam etti. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri trafik akışında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı. Ekipler kazayla ilgili çalışma gerçekleştirirken bölgeye araç çekicisi sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kazaya karışan araç olay yerinden kaldırıldı. Kazadan dolayı tek taraflı yapılan tramvay seferleri normale döndü.

Topkapı'da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı
Topkapı'da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı
Topkapı'da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı
Topkapı'da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı
Topkapı'da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı
Topkapı'da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı
Topkapı'da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı
Topkapı'da otomobil tramvay yoluna girdi, seferler aksadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez

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