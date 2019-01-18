Tophane MTAL’de mesleki eğitim konuşuldu

150. yıl etkinlikleri kapsamında, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünde Erasmus Plus çerçevesinde yürütülen, 'Dört Adımda İstihdam' projesinin, fikri çıktıklarının paylaşıldığı 'Mesleki Eğitim ve İstihdam' konu başlığında bir panel düzenlendi.

Tophane MTAL’de mesleki eğitim konuşuldu

150. yıl etkinlikleri kapsamında, Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin koordinatörlüğünde Erasmus Plus çerçevesinde yürütülen, 'Dört Adımda İstihdam' projesinin, fikri çıktıklarının paylaşıldığı 'Mesleki Eğitim ve İstihdam' konu başlığında bir panel düzenlendi.

Kaynak: Dunya.com

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