Tophane Çay Bahçesi açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET AŞ. tarafından işletilen Tophane Çay Bahçesi kontrollü normalleşme ile birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET AŞ. tarafından işletilen Tophane Çay Bahçesi kontrollü normalleşme ile birlikte yeniden hizmet vermeye başladı. Antalya'nın tarihi dokusu, Akdeniz maviliği ve Toros dağlarının görsel şölenini bir arada sunan Tophane Çay Bahçesi'nde çay keyfi Antalyalıları bekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında hizmetine ara verdiği Tophane Çay Bahçesi yeni normalleşme süreci ile tekrar misafirlerini ağırlamaya başladı. Pandemi kurallarına çerçevesinde hizmet vermeye başlanan tesiste öncelikle gelen misafirlerin HES kodu sorgulanarak ateş ölçümleri yapılıyor. Masa oturma düzeninin de sosyal mesafe kuralları çerçevesinde planlandığı Tophane Çay Bahçesi Akdeniz manzarasını ayaklar altına seriyor.

"Haftada 6 gün hizmet veriyor"

Kentin tarihi dokusu, Kaleiçi Yat Limanı, Akdeniz maviliği ve Toros dağlarının görsel şölenini bir arada sunan Tophane Çay Bahçesi Antalyalıları bekliyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ANET A.Ş. tarafından işletilen tesis, zengin yiyecek ve içecek seçenekleri, renkli konsepti, panoramik seyir terası ile Pazar hariç haftada 6 gün sabah 09.30 akşam 18.30 saatleri arasında hizmet veriyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı