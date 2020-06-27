Topçu, "Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı" etkinliğine katıldı
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Topçu, "Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı" etkinliğine katıldı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı" etkinliğine katıldı.

Topçu,
27.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:33

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen "Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı" etkinliğine katıldı.

Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği, Türkmenistan'da her yıl 27 Haziran'ın "Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramı" olarak kutlanması dolayısıyla Ankara'da bulunan ünlü Türkmen şairi Mahtumkulu Firaki'nin heykeline çelenk bırakıldı. Her iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından başlayan programa, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatının (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı ve birçok davetli katıldı. Başdanışman Topçu burada yaptığı konuşmada, "Türkmenistan'ın milli şairi ve birliğinin sembolü Mahtumkulu Firaki aynı zamanda Türk ve İslam dünyasının da çok önemli bir değeridir. Mahtumkulu'nun eserlerine bakıldığında onun evrensel bir düşünce insanı olduğu görülür" dedi. Topçu, Mahtumkulu'nun şair, filozof aynı zamanda mutasavvıf olduğunu belirtti. Mahtumkulu'nun eserlerinde kullandığı 'mert ve namert tipi' tekniğine de değinen Topçu, Mahtumkulu'nun bu özelliğinin dünyanın bütün milletleri için geçerli tanımlar olduğunu belirtti. Topçu ayrıca, Mahtumkulu'nun eserlerinde Yunus ve Karacaoğlan'dan derin izler görüldüğünü de belirtti.

Topçu, "Mahtumkulu atamızı rahmetle anıyor, 27 Haziran Mahtumkulu Firakı Şiir Bayramını kutluyorum. Başların tacısın dillerin senası, dünya dursun, sen dur, Türkmenistan'ım" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Büyükelçi Amanlıyev ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkmenistan'da milli kültür ve sanata büyük önem verildiğini söyledi. Mahtumkulu Firakı'nın şiirlerinde ulusun birlik ve beraberliğine, ülke bağımsızlığına değindiğini aktaran Amanlıyev, "Mahtumkulu'nun şairane çalışmalarının temeli, Türkmen halkının kadim ve zengin halk sanatına dayanmaktadır. Halkın dünya görüşü ve düşünceleri, dünyevi mefkuresi tüm derinliği ve bilgeliğiyle şairin çalışmalarına nüfuz etmiştir" ifadesini kullandı. Amanlıyev, Mahtumkulu Firakı'nın bütün eserlerinin halkın milli duygularının şairane beyanı olduğuna işaret ederek, "Bu bağlamda, şiirlerinde halkın özgür yaşamı için cesurca savaşan insanların övgüsüne genişçe yer vermiştir" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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