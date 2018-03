WWW.CARMEDYA.COM – Spor otomobiller arasında en üretken markalardan olan Porsche, TopCar tarafından mercek altına alınmış. Ortaya çıkan proje iştahları kabartır nitelikte.

TopCar Porsche 911"e el attı



TopCar"ın Stinger GTR Carbon Edition konsepti otomobile farklı bir hava katmış. Rus modifikasyon şirketi otomobilin tasarımını elden geçirdi. Otomobilin tamamında karbon kaplama kullanılmış. Ayrıca ayna kapaklarında da aynı malzeme kullanılmış.

Otomobilin içerisinde de bir çok malzeme karbon fiberden tasarlanmış. Ayrıca otomobilin en vurucu noktası ise içerideki bazı kaplamalarda altın kaplama kullanılmış olması. Kapı içlerindeki bazı trimler, koltuk ayar tuşları, dites topuzunun altındaki bazı bölümler bu kaplama ile bezenmiş.

Performansa gelince, TopCar, Porsche 911"inizin gücünü 750 HP"ye çıkaracak bir kit sunuyor. Hem tasarım hem de performans anlamında model iddialı konuma gelmiş gibi görünüyor.

