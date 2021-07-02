Topçam Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek
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Topçam Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Topçam Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Ordu'daki Topçam Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Ordu'daki Topçam Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazlar "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ihale ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, son teklif verme tarihi 23 Eylül olan ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İhale için geçici teminat tutarı 15 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 20 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin bulunduğu ortak girişim grubunda üye olarak yer alabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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