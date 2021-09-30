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Topçam HES'in özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi
Topçam HES'in özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi

Topçam Hidroelektrik Santrali'nin (HES) özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi, Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞÖzelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı, Topçam HES ile bu santral...

Topçam Hidroelektrik Santrali'nin ( Hes ) özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi, Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim AŞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan duyuruya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Elektrik Üretim AŞ adına kayıtlı, Topçam HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

İhalede en yüksek teklifi sunan firma, 925 milyon lira bedelle Bilgin Güç Santralleri Enerji Üretim Anonim Şirketi oldu.

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi Haberleri
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Haber: Topçam HES'in özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi - Haberler Ekonomi
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