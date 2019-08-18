18.08.2019 17:26

Tokat'ta Topçam Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri yapıldı.

Gümenek mesire alanında güreşler öncesi konuşan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bu organizasyonu daha da geliştireceklerini ifade etti.

Gümenek'te er meydanında güzel, seyirli bir şekilde güreş müsabakalarını izleyeceklerini belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Arkamda Türkiye'mizin önemli pehlivanları var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadılar buraya geldiler ve biraz sonra da meydana çıkacaklar. Onlardan Allah razı olsun, hepsinin yüreğine sağlık diyorum. Yedi kez bu güreşler yapıldı ama ben bir söz vermiştim. Güreş severlere, Tokat'ta güreşe her anlamda baş koyan derneklerimize, güreşçilerimize söz vermiştim. Bu sene Tokat'ta kendinden söz ettiren bir güreş organizasyonu yapacağız demiştim. İnanıyorum ki bugün güzel bir organizasyon oldu. Siz değerli hemşehrilerimizin yoğun katılımı da bunun bir göstergesi. Bunun devamını, daha güzelini yapacağımıza da buradan söz veriyorum. Tokat'ta bu işi geliştirmek, büyütmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

Dereceye girenlere ödülleri verildi.

Festivale, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA