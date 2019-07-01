Topardıç Köyü Karapınar Bayramına yoğun ilgi

BOLU(AA) - Bolu Mudurnu İlçesi Topardıç Köyü'nde Karapınar Bayramı'na yoğun ilgi gördü.

Köyün yaylasında gerçekleştirilen ve karakucak güreşlerinin yanı sıra çeşitli etkiliklerin yapıldığı bayrama, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Milliyetçi Harekat Partisi Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Özen, çevre köylerin muhtarları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Topardıç Köyü Muhtarı Niyazi Alemdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "On dördüncüsünü düzenlediğimiz Karapınar Bayramı'na yoğun bir ilgi oldu. Yaklaşık 4 bin kişiye yemek verdik. Bayramımıza gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA