Topaloğlu: "Sporcularımız gittikleri her yerde 19 Mayıs'ın adını duyuracak"

10.10.2019 15:32

Sporcularla bir araya gelen 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Spor Kulübü Başkanı Osman Topaloğlu, "Sporcularımız ilçemizin gururu olacaklar ve 19 Mayıs'ımızın adını gittikleri her yerde duyuracaklar" dedi.



19 Mayıs Belediyespor yöneticileri, teknik heyeti ve sporcular düzenlenen yemekte buluştu. Düzenlenen yemeğe, 19 Mayıs Belediye Başkanı ve Spor Kulübü Başkanı Osman Topaloğlu, yöneticiler, teknik heyet ve sporcular katıldı.



Güçlü bir takım kurduklarını belirten, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "19 Mayıs Belediyespor Kulübü olarak her zaman sporcularımızın yanındayız ve her türlü ihtiyaçlarını gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Sporcularımız ilçemizin gururu olacaklar ve 19 Mayıs'ımızın adını gittikleri her yerde duyuracaklar. 11 Ekim Cuma günü İlkadım Yolspor ile sezonun ilk maçını oynanacak olan takımımıza güvenimiz tam. Takımımıza ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA