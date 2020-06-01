Topaloğlu: Eğitime destek vermeye devam edeceğiz
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Topaloğlu: Eğitime destek vermeye devam edeceğiz

Topaloğlu: Eğitime destek vermeye devam edeceğizKEMER Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Biz eğitime A'dan Z'ye destek verdik ve vermeye devam edeceğiz" dedi.

Topaloğlu: Eğitime destek vermeye devam edeceğiz
01.06.2020 12:24 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:24

Topaloğlu: Eğitime destek vermeye devam edeceğiz

KEMER Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, "Biz eğitime A'dan Z'ye destek verdik ve vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eğitime verdiği ve vermeye devam edeceği destekler öncesi Kemer'deki okulların okul aile birlikleriyle bir araya geldi. 'Eğitim varsa gelecek var' sloganıyla yola çıkan Topaloğlu, geçen sene eğitim alanında yaptığı projelere ve her türlü desteğe bu yıl da devam edeceklerinin altını çizdi. Topaloğlu, bir ülkede yaşayan herkesin huzurlu ve mutlu olabilmesi için mutlaka eğitime önem vermesi gerektiğini belirtti.Daha önce Göynük Belediye Başkanı iken eğitime büyük önem verdiklerini ve geçen sene de bu işe Kemer'de devam ettiklerine vurgu yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, "Geçen sene 6 bin 500 ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan öğrencinin kırtasiye malzemelerini ücretsiz verdik. 1100 lise ve 600 ilkokul öğrencisinin C plakalı araçlarla ücretsiz taşınmalarını sağladık. Ahmet Erkal Spor Tesisleri'nde üniversiteye hazırlanan çocuklarımız için eğitim destek kursu açtık. Pandemi dolayısıyla kapalı durumda. Beldibi'nden Çıralı'ya kadar bütün lise öğrencisini ücretsiz taşıyabilmemiz için okul aile birlikleri bize dilekçe yazıyor. Biz de milli eğitime gönderiyoruz. Milli eğitimle bir protokol yapacağız ve belediye meclis gündemine getireceğiz. Kabul edilirse biz öğrencilerimizi taşımaya devam edeceğiz" dedi.'VELİLER HİÇBİR ŞEKİLDE ENDİŞE ETMESİN'Topaloğlu, ana sınıfından 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini hazırlamaya başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin kırtasiye malzemeleri okullar açılmadan sıralarının üzerinde olacak. Ahmet Erkal Spor Tesisleri'ndeki eğitim destek merkezinde kayıtlara da başladık. Bunları yapmak bizim boynumuzun borcu. Veliler hiçbir şekilde endişe etmesin. Hepsini belediye olarak üstlenmiş durumdayız. Biz eğitime A'dan Z'ye destek verdik ve vermeye devam edeceğiz."


Kaynak: DHA

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