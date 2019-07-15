Topaktaş yayla yolu çok daha güvenli hale getirildi

Cumhuriyet Halk Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Gökhan Özer ve Yönetim Kurulu üyeleri, İyi Parti Dörtyol Belediye Meclis Üyeleri İlyas Uygur, Metin Dağlıoğlu ve Erkal Kara ile Topaktaş Yaylası Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Çankır çalışmaları yerinde inceledi.

Topaktaş Yaylası Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Çankır, 17 Temmuz 2018 'de Yayla yolunun 400 metrelik kısmında Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin bariyer uygulaması yaparak yol güvenliğini sağladığını belirterek; "Geçtiğimiz yıl Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş yayla yolunun güvenliği ile ilgili olarak ilettiğimiz sıkıntıya hızlı bir cevap vermiş ve 1500 metrelik tehlike arz eden yolumuzun 400 metrelik kısmında bariyer uygulaması yaptırarak yayla yolumuzdaki can ve mal güvenliğini sağlamıştı. Bu yılda kalan bölüm için çalışmalar başlamış bulunmakta. Yayla sakinleri olarak başkanımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

İyi Parti Dörtyol Belediye Meclis Üyesi Metin Dağlıoğlu'da yaptığı açıklamada; "Geçtiğimiz yıl yapılan bariyer uygulamasıyla yayla yolumuzun büyük bölümü güvenli hale getirilmişti. Başlayan çalışmalar ile tamamı kısa sürede can ve mal güvenliği açısından uygun hale gelmiş olacak. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Lütfü Savaş'a ilçemize gösterdiği ilgi ve yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Dörtyol İlçe Başkanı Gökhan Özer'de yaptığı açıklamada; "Yoğun yerleşim alanı olan Topaktaş yayla güzergahımızdaki asfalt ve bariyer çalışmamız tamamlanma aşamasında. Bu gün yerinde yaptığımız incelemeden olumlu sonuçlar aldık. Vatandaşlarımızın memnuniyetleri bizleri daha fazla memnun etti. Diğer yayla yollarımızda asfaltlama konusunda bazı eksiklikler var. Bunları biliyoruz ve ilgili birimlere ilettik. Yatırım programı dahilinde en kısa sürede o yaylalarımızın da eksik kalan asfalt çalışmaları yapılacak" dedi.

Kaynak: Bültenler