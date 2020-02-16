Top toplayıcı çocuğa montunu giydirdi

16.02.2020 15:43 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:43

GMG Kastamonuspor'un futbolcusu Mert Arabacı, dün oynadıkları Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasının devre arasında üşüdüğünü gördüğü top toplayıcı çocuğa kendi montunu giydirdi.TFF 2'inci Lig Kırmızı grupta dün GMG Kastamonuspor, kendi sahasından Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın devre arasında maça yedek çıkan GMG Kastamonusporlu Mert Arabacı, takım arkadaşları ile sahaya ısınmaya çıktı. Arabacı, bu sırada eksi 3 derecede oynanan maçta görev yapan top toplayıcı çocuğun üşüdüğü fark etti. Arabacı, ismi öğrenilemeyen çocuğun yanına giderek üzerindeki montu giydirdi. 24 yaşındaki genç futbolcunun bu harekatı, GMG Kastamonusporlu yönetici tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Karşılaşma, GMG Kastamonuspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

- Kastamonu