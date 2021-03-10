Top sektirerek ip atlayan İngiliz sporcu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

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Top sektirerek ip atlayan İngiliz sporcu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiİngiltere, (DHA) ? İngiltere'de futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yağtığı rekor denemesinde ip atlayarak, 30 saniyede 62 kez de top sektirdi.

Top sektirerek ip atlayan İngiliz sporcu Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

İngiltere, (DHA) ? İngiltere'de futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yağtığı rekor denemesinde ip atlayarak, 30 saniyede 62 kez de top sektirdi. Cooke, yaptığı denemeyle adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

İngiltere, futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke'u konuşuyor. Liv Cooke, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle rekor denemesi gerçekleştirdi. Başkent Londra'daki Wembley Stadyumu'nda jüri önünde rekor denemesi yapan Liv Cooke, ip atlarken top sektirme rekoru kırdı. Cooke, ip atlayarak, 30 saniyede 62 kez de top sektirdi. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Cooke, dünyada en fazla top sektirerek ip atlayan kadın sporcu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı