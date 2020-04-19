Top oynayan gençleri drone ile tespit eden polisler böyle baskın yaptı
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Polis

Top oynayan gençleri drone ile tespit eden polisler böyle baskın yaptı

Top oynayan gençleri drone ile tespit eden polisler böyle baskın yaptı Polis önce drone ile tespit etti sonra top oynayan gençlere baskın yaptı Polis dronesi ve polis otolarını gören gençlerin yaşadığı panik havadan görüntülendi Gençler kaçacak yer aradı Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte...

19.04.2020 09:59 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:01
Top oynayan gençleri drone ile tespit eden polisler böyle baskın yaptı

Top oynayan gençleri drone ile tespit eden polisler böyle baskın yaptı

Polis önce drone ile tespit etti sonra top oynayan gençlere baskın yaptı

Polis dronesi ve polis otolarını gören gençlerin yaşadığı panik havadan görüntülendi

Gençler kaçacak yer aradı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte polis ekipleri kısıtlamaya uymayanları havadan drone ile takip etti. Bir grup gencin sokakta top oynadığının drone ile belirlenmesinin ardından polis araçları hemen sokağa gitti . Kısıtlama kuralllarına uymayan gençler karşılarında polisleri görünce kaçmaya çalışırken, gençlerin yaşadığı panik ve komik anlar havadan görüntülendi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde yaptıkları kontroller sırasında ilginç bir manzara ile karşılaştı. Fatih Mahallesi'nde drone destekli kontroller yapan ekipler, dronedan sokakta top oynayan gençleri tespit etti. Bunun üzerine sokağa polis ekipleri sevk edildi. Polis araçlarını gören gençler binaların arasında ve ormanlık alana kaçıştı. Gençleri izleyen mahalle sakini kadınlar da polisleri görünce evlerine koştu.

Gençlerin top oynaması ve kaçışması, kadınların evlerine koşması drone kamerasına saniye saniye yansıdı. Komik görüntüler gençlerin evlerine girmesiyle son buldu.

Top oynayan gençleri drone ile tespit eden polisler böyle baskın yaptı

Kaynak: İHA

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