Top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan zanlı gözaltına alındı
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Top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan zanlı gözaltına alındı

10.12.2020 10:21 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:26

Esenyurt'ta, evinin önünde top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan ve havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Esenyurt'ta, evinin önünde top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan ve havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde oturan Mithat B., dün akşam saatlerinde, evinin önünde top oynayan çocuklardan rahatsız olup onlarla tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda Mithat B., evinden pompalı tüfeği alıp çocukların yanına geldi. Tüfekle havaya bir el ateş açan Mithat B., çocukları kovalamaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Mithat B.'yi gözaltına aldı.

Top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan zanlı gözaltına alındı
Top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan zanlı gözaltına alındı
Top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan zanlı gözaltına alındı
Top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovalayan zanlı gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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