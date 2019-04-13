Top Oynayan Çocuk, Düşen Tabancanın Ateş Almasıyla Yaralandı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde, arkadaşlarıyla top oynayan R.K(11), akrabası da olan M.A.'nın (53) belinden düşen tabancanın ateş alması sonucu vuruldu. Ağır yaralanan küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken, M.A. karakola giderek, teslim oldu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Cinik Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. R.K. bir grup arkadaşıyla top oynamaya başladı. Ancak bu sırada aynı yerden geçen M.A.'nın belinde taşıdığı tabanca düşerek, ateş aldı. Aynı anda R.K. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun kalçasının üst kısmında mermi girişi olduğunu belirledi. R.K., ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

R.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, M.A., ruhsatsız tabancasıyla karakola giderek, polise teslim oldu.

- Samsun

Kaynak: DHA