Futbolcuları aratmayan at
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Futbolcuları aratmayan at

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde görevli Destan isimli atın tıpkı futbolcu gibi top oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde görevli Destan isimli atın tıpkı futbolcu gibi top oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluk sahasında huzur ve güvenliğin sağlanması için emniyet ve asayiş hizmetleri için Nevşehir At ve Köpek Eğitim Merkezinde (JAKEM) eğitimlerini tamamlayan atlar, başta turizm bölgeleri olmak üzere çeşitli bölgelerde görevlendiriliyor. JAKEM Komutanlığında binicisi Teğmen Taner Keskin ile birbirinden zorlu parkurlarda göreve hazırlanan Destan isimli at ise tıpkı bir futbolcuymuş gibi çalışma alanında bulunan topla oynaması dikkatlerden kaçmadı.

Sahada bulunan top ile oynayan Destan futbolcuları aratmayacak şekilde topu sürmesi kameralara yansıdı.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Futbolcuları aratmayan at
Futbolcuları aratmayan at
Futbolcuları aratmayan at
Futbolcuları aratmayan at
Futbolcuları aratmayan at

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

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