Top oynarken yıldırım isabet eden genç ağır yaralandı

Top oynarken yıldırım isabet eden genç ağır yaralandı

Konya'nın Altınekin ilçesinde arkadaşlarıyla top oynadığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

14.09.2019 18:08
Top oynarken yıldırım isabet eden genç ağır yaralandı

Konya'nın Altınekin ilçesinde arkadaşlarıyla top oynadığı sırada yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezindeki futbol sahasında arkadaşlarıyla top oynayan Mehmet Çuhadar'a yıldırım isabet etti.

Yaralanan Çuhadar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çuhadar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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