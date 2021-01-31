Top oynarken polisi gören çocukların kaçma anı kamerada
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Top oynarken polisi gören çocukların kaçma anı kamerada

31.01.2021 16:16 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:34
Top oynarken polisi gören çocukların kaçma anı kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde okul bahçesinde oyun oynayan çocukların, polis ekiplerini görünce kaçma anı amatör kameraya yansıdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde okul bahçesinde oyun oynayan çocukların, polis ekiplerini görünce kaçma anı amatör kameraya yansıdı.

İnegöl ilçesi, Orhaniye Mahallesi'ndeki 100. Yıl İlkokulu bahçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen yaklaşık 30 çocuk, top oynamaya başladı. Oyun esnasında polis ekiplerini gören çocuklar, kaçmaya başladı. Bahçe duvarındaki demir parmaklıklara tırmanan çocukların uzaklaşma anları, çevredeki bir vatandaş tarafından amatör kamera ile kaydedildi.


- Bursa
Top oynarken polisi gören çocukların kaçma anı kamerada
Top oynarken polisi gören çocukların kaçma anı kamerada
Top oynarken polisi gören çocukların kaçma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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