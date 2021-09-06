Top model Halima Aden, İstanbul'a geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Top model Halima Aden, İstanbul'a geliyor

Top model Halima Aden, İstanbul'a geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

10 ay önce modelliğe ve podyumlara veda eden top model Halima Aden, Türkiye'den çıkan global moda markası Modanisa'nın 2 yıl boyunca marka elçisi olacak.

10 ay önce modelliğe ve podyumlara veda eden top model Halima Aden, Türkiye'den çıkan global moda markası Modanisa'nın 2 yıl boyunca marka elçisi olacak. Aden, Modanisa ile iş birliğinin detaylarının açıklanacağı dünya lansmanı için 14 Eylül Salı günü İstanbul'a gelecek.

Aden, vardığı anlaşmayı "eve dönüş" olarak niteleyerek, "Modanisa'nın marka elçisi olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Şimdi eve dönüş hissi yaşıyorum" dedi.

Halima Aden, aynı zamanda Vogue dergisine kapak olmuştu. Kenya'da bir mülteci kampında doğan ve ABD'ye taşınmadan önce 7 yaşına kadar burada büyüyen Somali kökenli Aden, inancına uygun giyinmeye kimsenin yönlendirmesi veya baskısıyla başlamadığını söylüyor ve "Hayatta kendi tercihiniz olmayan her şey sizi baskı altına alır ve size zor gelir. Ancak büyük çoğunluk için bu bir seçim. Benim için de bu bir tercihti" demişti.

-İHA-

Top model Halima Aden, İstanbul'a geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika | Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret kazanmıyor
Son Dakika | Feyzioğlu: Avukatların yüzde 60'ı asgari ücret kazanmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (3)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Alişan Mesut Akusta Rasim Öztekin Serenay Sarıkaya
Spor Diego Burak Yılmaz Samet Aybaba Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Top model Halima Aden, İstanbul'a geliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 15:48:23. #1.15#

title