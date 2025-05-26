Top Gun: Maverick filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Top Gun: Maverick filmi ne zaman, nerede çekildi?

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TOP GUN: MAVERİCK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Top Gun: Maverick, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin en iyi pilotlarından biri olan Pete "Maverick" Mitchell'in (Tom Cruise) 30 yıllık hizmetten sonra hala sınırları zorlayan bir test pilotu olarak maceralarını anlatıyor. Karadaki görevlerden kaçınarak gökyüzünde kalmayı tercih eden Maverick, kendisini Top Gun mezunlarından oluşan seçkin bir pilot ekibini eğitirken bulur. Bu ekip, neredeyse imkânsız bir görev için hazırlanmaktadır. Maverick'in eğitmenliğinde, ölen en iyi arkadaşı Goose'un oğlu Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller) da yer alır. Maverick, geçmişiyle yüzleşirken bir yandan da genç pilotları tehlikeli bir göreve hazırlamak zorundadır. Film, aksiyon dolu uçuş sahnelerinin yanı sıra duygusal anlar ve nostaljik göndermelerle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

TOP GUN: MAVERİCK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Tom Cruise

Miles Teller

Jennifer Connelly

Jon Hamm

Glen Powell

Lewis Pullman

Ed Harris

Val Kilmer

Monica Barbaro

Charles Parnell

Jay Ellis

Danny Ramirez

Manny Jacinto

Beşir Salahuddin

Jake Toplama

Raymond Lee

Lyliana Wray

Jean Louisa Kelly- Carole Bradshaw.

Greg Tarzan Davis

TOP GUN: MAVERİCK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Top Gun: Maverick'in ön prodüksiyon çalışmaları 30 Mayıs 2018'de Kaliforniya, San Diego'da başladı. Çekimler, pandemi nedeniyle birkaç kez ertelendi. Ağustos 2018'de, 15 kişilik bir film ekibi, Norfolk merkezli USS Abraham Lincoln uçak gemisinde uçuş güvertesi operasyonlarını çekti