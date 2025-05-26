Top Gun: Maverick filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Top Gun: Maverick filmi ne zaman, nerede çekildi?
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TOP GUN: MAVERİCK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Top Gun: Maverick, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri'nin en iyi pilotlarından biri olan Pete "Maverick" Mitchell'in (Tom Cruise) 30 yıllık hizmetten sonra hala sınırları zorlayan bir test pilotu olarak maceralarını anlatıyor. Karadaki görevlerden kaçınarak gökyüzünde kalmayı tercih eden Maverick, kendisini Top Gun mezunlarından oluşan seçkin bir pilot ekibini eğitirken bulur. Bu ekip, neredeyse imkânsız bir görev için hazırlanmaktadır. Maverick'in eğitmenliğinde, ölen en iyi arkadaşı Goose'un oğlu Bradley "Rooster" Bradshaw (Miles Teller) da yer alır. Maverick, geçmişiyle yüzleşirken bir yandan da genç pilotları tehlikeli bir göreve hazırlamak zorundadır. Film, aksiyon dolu uçuş sahnelerinin yanı sıra duygusal anlar ve nostaljik göndermelerle izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.TOP GUN: MAVERİCK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Tom Cruise
Miles Teller
Jennifer Connelly
Jon Hamm
Glen Powell
Lewis Pullman
Ed Harris
Val Kilmer
Monica Barbaro
Charles Parnell
Jay Ellis
Danny Ramirez
Manny Jacinto
Beşir Salahuddin
Jake Toplama
Raymond Lee
Lyliana Wray
Jean Louisa Kelly- Carole Bradshaw.
Greg Tarzan DavisTOP GUN: MAVERİCK FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Top Gun: Maverick'in ön prodüksiyon çalışmaları 30 Mayıs 2018'de Kaliforniya, San Diego'da başladı. Çekimler, pandemi nedeniyle birkaç kez ertelendi. Ağustos 2018'de, 15 kişilik bir film ekibi, Norfolk merkezli USS Abraham Lincoln uçak gemisinde uçuş güvertesi operasyonlarını çekti