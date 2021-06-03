Top cambazı karga şaşırttı
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Top cambazı karga şaşırttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Top cambazı karga şaşırttı Samsun'da bahçedeki topla cambaz gibi oynayan karga görenleri şaşırttı.

Top cambazı karga şaşırttı

SAMSUN - Samsun'da bahçedeki topla cambaz gibi oynayan karga görenleri şaşırttı.

Samsun'un Atakum ilçesinde çekilen görüntülerde topla oynayan bir karga kayda geçirildi. Bahçede bulunan topun çevresinde duran karga bir anda topa hamle yaptı. Topun sağında solunda uçup dokunuşlar yapan karga vatandaşlarca fark edildi. Önce gagasını kullanıp topu ileriye sürdü. Sonra pençelerini de krampon gibi kullanan karga bahçedeki topu bir oraya bir buraya çevirdi. Topun üstüne çıkıp gidişini kontrol etmesi ve topa hakimiyetiyle görenleri şaşırttı. Bu tür hareketlerin beklenmediği bir kuşa göre söz konusu karganın 'top ile cambaz gibi oynadığı' yorumları yapıldı. Önce gagasıyla vuruşlar yaptığı topu pençeleriyle sürdü. Kanatlarıyla topun yönünü belirleyip istediği yere getirdi. Karganın topla oyunu anbean kaydedildi.

Oyun, karganın uçup gitmesiyle son buldu.

Top cambazı karga şaşırttı
Top cambazı karga şaşırttı
Top cambazı karga şaşırttı
Top cambazı karga şaşırttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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