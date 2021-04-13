"Top arabama çarptı" kavgasında kan aktı: Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Top arabama çarptı" kavgasında kan aktı: Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - Haberler | 3. Sayfa

"Top arabama çarptı" kavgasında kan aktı: Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı Esenyurt'ta park halindeki otomobiline top çarpınca çılgına dönen şahıs, topu atan çocuğu darp etti İki aile arasında çıkan sopalı, baltalı kavgaya mahalleli de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü Baltalı,...

"Top arabama çarptı" kavgasında kan aktı: Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Esenyurt'ta park halindeki otomobiline top çarpınca çılgına dönen şahıs, topu atan çocuğu darp etti

İki aile arasında çıkan sopalı, baltalı kavgaya mahalleli de dahil olunca ortalık savaş alanına döndü

Baltalı, sopalı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokakta çocukların oyun oynağı topun park halindeki bir otomobile çarpması sonucu iki aile arasında kavga çıktı. Baltaların, sopaları kullanıldığı kavgaya mahallelilerinde de dahil olmasıyla ortalık savaş alanına dönerken, olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 16.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi 2679. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarıda oyun oynayan çocuklardan birinin topu, park halindeki otomobile çarptı. Otomobiline top gelince çılgına dönen kişi, sokaktaki çocuklara bağırıp, topu arabaya atan çocuğu darp etti. Çocuğun babasının olayı görmesi üzerine iki aile arasında kavga çıktı. İki aile birbirine taş, sopa, saksı, balta ile saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

"Arabaya top değdi diye bu yapılamaz"

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri kavgaya karışanları ayırırken, 3 kişi gözaltına alındı. Kavgada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya taraf olan ailelerden biri, "Çocuklar mahallede top oynarken birinin attığı top arabaya çarpıyor. Arabanın sahibi aşağıya inip çocuklara küfür edip birini tokat atıyor. Çocuğun ailesi de çıkan kavgada baltalı, sopalı bize saldırıyor. Bir top arabaya değdi diye bu kadar yapılamaz" diye konuştu.

'Top arabama çarptı' kavgasında kan aktı: Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
'Top arabama çarptı' kavgasında kan aktı: Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
'Top arabama çarptı' kavgasında kan aktı: Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
'Top arabama çarptı' kavgasında kan aktı: Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Cansu Dere Demet Akalın
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Josef De Souza Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Top arabama çarptı" kavgasında kan aktı: Baltalı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:53:15. #1.16#
title