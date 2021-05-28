Tonya tereyağına AB coğrafi işaret tescil alınması için çalışma başlatıldı
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Tonya tereyağına AB coğrafi işaret tescil alınması için çalışma başlatıldı

Tonya tereyağına AB coğrafi işaret tescil alınması için çalışma başlatıldı
Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tonya ilçesinde üretilen rengi, kokusu ve lezzetiyle benzerlerinden farklılık gösteren tereyağının, AB coğrafi işaret tescil alması için süreç başlatıldığını bildirdi.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Tonya ilçesinde üretilen rengi, kokusu ve lezzetiyle benzerlerinden farklılık gösteren tereyağının, AB coğrafi işaret tescil alması için süreç başlatıldığını bildirdi.

Cora, yaptığı yazılı açıklamada, Tonya tereyağının marka değerinin artması, doğallığı, gelenekselliği, kalitesi ve bölgesel kalkınmadaki etkisinin sürdürülebilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Cora, çalışmalar kapsamında DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Tonya Kaymakamı Muhammet İkis, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, Tonya Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tekin Baki'nin yer aldığı heyetle Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Habip Asan'ı ziyaret ettiklerini aktardı.

Tonya tereyağının, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesi olduğunu anımsatan Cora, "AB coğrafi işaret tescil alması için yasal sürecimizi başlattık. Tarım ve hayvancılığın bölgemizde gelişmesi, marka değerlerimizin yükselmesi için önemli bir aşamadır. Destekleri için Asan'a ve DOKA Genel Sekreterimiz Adıyaman'a özellikle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Tonya Belediye Başkanı Beşel'in de şu görüşleri yer aldı:

"Osmanlı salnamelerinde övgüyle yer almış, o günden beri kalitesini ve kadim değerini muhafaza eden ve bu değerini coğrafi işaret ile tescilleyen Tonya tereyağının AB coğrafi işaret tescil alması için yasal süreci başlattık. Tonya tereyağı, Türkiye'de gördüğü beğeni ve itibarı AB düzeyinde de görecek. Hem Tonyamız hem Trabzonumuz hem de Türkiyemiz adına hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

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