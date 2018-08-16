Tonya Tereyağı Coğrafi İşarete Festivalde Kavuşacak

Tonya tereyağı için verilen coğrafi işaret belgesinin, 17. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali ile teslim alınacağı bildirildi.

Bu yıl 17'ncisi 24-25 Ağustos'ta düzenlenecek 17. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, toplantıda yaptığı konuşmada, her yıl düzenledikleri festivalle Osmanlı salnamelerine de konu olan, kendine has rengi, kokusu ve lezzeti ile övülen Tonya tereyağını tanıtmayı, sevgi, kardeşlik duygularını pekiştirmeyi ve kültür sanata artı değer kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Tonya tereyağının korunması çalışmaları kapsamında coğrafi işaret belgesi alınması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını hatırlatan Beşel, bunun ilçe için tarihi bir kazanım olduğunu belirtti.

Beşel, alınan coğrafi işaret belgesini, Tonya tereyağının tanıtımı için düzenlenen festival programı kapsamında teslim alacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah 17. Tonya Tereyağı Kültür ve Sanat Festivali'nin ikinci günü icra edilecek programda Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Habib Asan Bey'in elinden Tonya tereyağının coğrafi işaretinin alınmış olması ilçemiz için tarihi bir an ve tarihi bir kazanım olacaktır."

Beşel, 24-25 Ağustos'ta düzenlenecek olan festivale tüm Trabzon halkını davet etti.

Toplantıya Tonya Kaymakam Vekili Mustafa Emre Kılıç da katıldı.