Tony: "Türkiye ikinci vatanım"

Belçikalı model Tony, Türkiye'de ünlü markaların reklam yüzü. 5 yıldır Flash Model aracılığıyla Türkiye'de modellik yapıyor. Türkiye'yi çok seviyor ve Türkçe öğrendi. Hatta Türkçe şarkıları türküleri gitar çalarak seslendirdi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Tony "Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Artık Türkiye'yi evim gibi görüyorum. Avrupa'da Türkiye adına gönüllü turizm elçiliği yapıyorum. 5 yıl içerisinde çok sayıda arkadaşımı Türkiye'ye getirdim. Türkülerini şarkılarını çok seviyorum ve seslendiriyorum. En çok da Gesi Bağları'nı seviyorum" dedi.

Kaynak: Snob Magazin