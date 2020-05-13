Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Resmi Olarak Duyuruldu
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Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Resmi Olarak Duyuruldu

Beklenen Tony Hawk's Pro Skater duyurusu en nihayetinde geldi. Tony Hawk's Pro Skater 1+2, 4 Eylül 2020 tarihinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Resmi Olarak Duyuruldu
13.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:46

Beklenen Tony Hawk's Pro Skater duyurusu en nihayetinde geldi. Tony Hawk's Pro Skater 1+2, 4 Eylül 2020 tarihinde PC (Epic Games Store), PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulacak. Ön-sipariş ile satın almanız durumunda, Warehouse demosuna erişim sağlayabileceksiniz.

Tony Hawk's Pro Skater serisinin ilk iki oyunuyla ilgili sesleri Kasım ayı içerisinde duymuştuk. Sektördeki söylentiler söz konusu olduğunda güvenilir kaynaklar arasında yer alan Sabi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Activision içinden anonim bir kişiden Tony Hawk's Pro Skater ve Tony Hawk's Pro Skater 2 ile ilgili bir proje üzerinde çalışıldığını duyduğunu söylemişti. Beklenen duyuru ise en nihayetinde yapıldı. Vicarious Visions tarafından geliştirilmekte olan Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Activision yayıncılığında bu sene satışa sunulacak.

Tony Hawk's Pro Skater Serisi Geri Dönüyor

Yayıncı tarafından verilen detaylara göre bu pakette orijinal oyunlarda bulunan profesyonel kaykaycıların tamamı bulunacak. Her bir kaykaycının kendisine özgü hareketlerinin yanı sıra aradan geçen zamanda öğrendikleri yeni numaralar da paketin içeriğine dahil edilecek.

Profesyonel kaykaycıların dışında orijinal oyunlardaki Warehouse ve The Bullring dahil bütün bölümlerin bulunacağı söyleniyor. Bu bölümleri ister tek başınıza, ister yerel kooperatif desteğiyle arkadaş(lar)ınızla, isterseniz de çok oyunculu modları ile çevrimiçi olarak diğer oyuncular ile oynayabileceksiniz.

Activision tarafından paylaşılan detaylarda Create-A-Skater ve Create-A-Park modlarının da revizyondan geçirilerek geri dönüş yapacakları söylenmiş. Create-A-Park ile en ince detayına kadar bir park oluşturabilecekken daha sonra bunu çevrimiçi olarak arkadaşlarınız ile paylaşabileceksiniz. Create-A-Skater da simgesel kaykay ve sokak markaları ile aynı şekilde son derece detaylı bir kaykaycı oluşturmaya olanak tanıyacak.

Son olarak, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 standartın yanı sıra dijital Deluxe ve koleksiyoncu olmak üzere iki farklı sürümle satışa sunulacak. Deluxe sürüm Powell-Peralta'dan The Ripper kaykaycısına ek olarak Tony Hawk, Steve Caballero ve Rodney Mullen için eski tarz kıyafetler ve Create-A-Skater için eski tarz içerikler ile gelecek. Koleksiyoncu sürümünde ise Deluxe sürüm içeriğine ek olarak sınırlı sayıdaki Birdhouse kaykayı bulunacak.

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 duyurusuna özel olarak yayınlanan fragmanı ve oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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