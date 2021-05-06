Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2'in Switch'e geleceği tarih belli oldu!
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Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2'in Switch'e geleceği tarih belli oldu!

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2'in Switch'e geleceği tarih belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncı Activision ve geliştirici Vicarious Visions, kaykay video oyunu Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2'nin Nintendo Switch versiyonu için çıkış tarihini paylaştı.

Yayıncılığını Activision ve geliştiriciliğini Vicarious Visions'ın yaptığı Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ilk olarak 4 Eylül 2020'de PlayStation , Xbox One ve PC (Epic Games Store) üzerinden çıkış yapmıştı. Activision, bu yılın başlarında Tony Hawk's Pro Skater 1 ve 2 'nin yeniden yapımının Mart ayında PlayStation 5 ve XboxSeries X/ S için geleceğini duyurmuştu. Oyun geçen hafta, 26 Mart 2021'de ek iyileştirmelerle birlikte PlayStation 5 ile Xbox Series'e geldi.

Aynı zamanda şirket oyunun Nintendo Switch'e gelmesi için de çalışmaların sürdüğü belirtilmiş, ancak net bir çıkış tarihi verilmemişti. Activision, nihayet Tony Hawk'ın Nintendo versiyonu için net bir tarih belirtti.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2'de Tony Hawk's Pro Skater 1 ile Tony Hawk's Pro Skater 2'nin remastered versiyonlarının da yer alacağı oyun 25 Haziran tarihinde Switch için geliyor. Ayrıca, oyunun Nintendo Switch'teki fiyatı yaklaşık olarak 39,99 dolar olacak.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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