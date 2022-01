Tony Blair'ın Irak'ın işgalinin yasal olmadığına ilişkin notun yakılmasını istediği iddiası

Eski İngiltere Savunma Bakanı Geoff Hoon, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın, Irak'ın işgalinin yasa dışı olduğuna ilişkin gizli bir notun yakılmasını istediğini öne sürdü.

Daily Mail'in haberine göre, İngiltere'de 1997-2007'de başbakanlık yapan Blair'ın o dönemki Savunma Bakanı Hoon, eski Başsavcı Lord Goldsmith tarafından Irak'ın işgalinin yasal olmadığına dair yazılan gizli tavsiye notundan kurtulmasının "kesin bir dille" söylendiğini iddia etti.

Haberde, Hoon'un söz konusu iddiayı daha önce de dile getirdiğine ancak Kasım 2021'de yayımlanan ve anılarından oluşan "See How They Run" adlı kitabında iddialarını detaylandırdığına işaret edildi.

Hoon, "Baş Özel Sekreterim Peter Watkins, Başbakanlık'tan (Blair'ın başdanışmanı) Jonathan Powell'ı arayıp belgeyle şimdi ne yapması gerektiğini sorduğunda kesin bir şekilde 'yakması' gerektiği söylendi." ifadesini kullandı.

"Not muhtemelen hala orada"

Eski Bakan Hoon, gizli notun yakılması talimatına uymadığını öne sürerek, "Belgeyi, yalnızca onun erişebildiği bir Savunma Bakanlığı kasasına güvenli şekilde kilitlememiz konusunda anlaştım. Bildiğim kadarıyla muhtemelen hala orada." dedi.

Blair'ın o dönem başdanışmanlığını yapan Powell ise Daily Mail'e yaptığı açıklamada, notun yakılmasını emretmediğini öne sürdü ve bunun, Goldsmith'in talebi üzerine Hoon'dan yok etmesini istediği başka bir not olduğunu iddia etti.

Tony Blair, Irak'ın işgaliyle ilgili gizli nota ilişkin iddialar ilk kez 2015'te gündeme geldiğinde bu iddiaları yalanlamış ve "saçma" olarak nitelemişti.

İddialar, Blair'a şövalyelik unvanı verilmesinin ardından tekrar gündeme geldi

Blair'a ilişkin söz konusu iddialar, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, 31 Aralık'ta Blair'a "şövalyelik unvanı" vermesinin hemen ardından unvanın iptali için başlatılan imza kampanyası sonrası tekrar gündeme getirildi.

Tony Blair'ın, her yıl sonunda İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından verilen "Yeni Yıl Onur" listesi kapsamında şövalyelik unvanına layık görülmüş ve unvanın iptali için "change.org" sitesinde imza kampanyası başlatılmıştı.

Kampanyaya kısa sürede destek veren 750 binden fazla kişi, Kraliçe Elizabeth'ten, Blair'a verdiği unvanı geri almasını istiyor.

İngiltere'de 1997-2007'de başbakanlık yapan Blair'ın, sayısız masum ve sivilin hayatından ve askerlerin ölümünden "bizzat sorumlu" olduğunu savunan sivil toplum aktivistleri ve insan hakları savunucuları, Blair'ın savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiği görüşünü paylaşıyor.

Blair, İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirmişti

Eski İngiltere Başbakanı Blair, Irak'ın 2003'te ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından işgaline verdiği destek nedeniyle eleştiriliyor.

2016'da açıklanan Chilcot Raporu da Blair'ın dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a, İngiliz parlamentosunun onayını almadan önce özel görüşmelerde destek güvencesi verdiğini ortaya koymuştu.

Irak'ın kitle imha silahlarıyla ilgili de İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkan Blair, ülkesini Irak'ın işgaline 30 bin asker göndererek ortak etmişti.

20 Mart 2003'te başlayan ve 179 İngiliz askerinin hayatını kaybettiği Irak'ın işgalinde, 200 binden fazla Iraklının öldüğü tahmin ediliyor.

AA / Zuhal Demirci - Son Dakika Haberleri

