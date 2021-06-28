Tony Avlar: Saçmalayanlar fenomen oluyor!
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Tony Avlar: Saçmalayanlar fenomen oluyor!

Tony Avlar: Saçmalayanlar fenomen oluyor!
Bültenler - Haberler | Güncel

Sosyal medya'da yaptığı paylaşımlarla gündem olan Tony Avlar, tuhaf paylaşımlar yapıp, fenomen olmaya çalışanlar hakkında yorumlarda bulundu.

Tony Avlar; "Şimdilerde çocuklara sorulan "büyüyünce ne olmak istiyorsun" sorusunun cevabı 'Fenomen' oldu. Havalı bir isim gibi duran ve içeriğinde türlü saçmalıkları barındıran yeni mesleğimiz. 'Ne iş yapıyorsun' diye sorduğumuzda 'fenomenim' cevabı ardından şu soruyu sordurtuyor, 'Peki ne yapıyorsun?' 'Fenomenim' diyen kişi de ne yaptığını bilmediği için bu soruya da mantıklı bir cevap veremiyor. Öyle ki birbirlerine acı vererek video çekenlerde, kamera karşısına geçerek video çekenlerde, karşı cins ürünler deniyoruz diyenlerde aynı başlık adı altında toplanıyor. Fenomen! Eğer insanlara eleştirecekleri, dalga geçecekleri, tepki gösterecekleri içerikler sunmazsan, izler ve geçerler. Çünkü faydalı olan bilgi alınır ve orda bırakılır. Beğeni alması zordur. Ne zamanki saçmalarsın, kendin dahil etrafında dalga geçersin o zaman ilgi görmeye başlarsın. " ifade etti.

Tony Avlar; "İnsanlar seni izler, başkalarına gönderir, yorum yapar ve artık onlar için vazgeçilmez olursun. Bakıldığı zaman, ben de yaptığım paylaşımlarla geldiğim noktada fenomen diye bilinebiliyorum. Ama ben bunu red ediyorum. Benim için yaptığım iş, içerik üretmektir. Yazmak, çizmek, editlemek konuları farklı yönleriyle ele almaktır. Ama gelin görün ki, oyuncu ya da şarkıcı değilsen, sosyal medyada belli bir kitleye ulaşmış ve tanınıyorsan, ne okuduğunun, ne yaptığının hiçbir önemi yok. Artık sen bir fenomensin." Diye sözlerine devam etti.

Kaynak: Bültenler

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