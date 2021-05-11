Tony Avlar: Markalaşmak için Farklılaşmak Gerekir

Sosyal medya fenomeni Tony Avlar, markalaşmak isteyen işletmelere "Markalaşmak için farklılaşmak gerekir. Farklılaşmak birçok farklı şekilde yapılabilir. Örneğin; fiyatta farklılaşma, marka olarak farklılaşma, hizmet alanında farklılaşma gibi" tavsiyelerinde bulundu.

Tony Avlar "Günümüzde markaların öne çıkması, ürün ve hizmetlerini tanıtması dijital platformlar sayesinde daha kolay hale geldi. İşletmeler markalaşma yolunda adımlar atıyor. Ancak işletmelerin yaptığı en büyük hata rakiplerini taklit etmek oluyor. Başka markaları kopyalayan işletmeler kalıcı olma konusunda zorlanıyor" dedi.

Markalaşmak isteyen işletmelere önerilerde bulunan Tony Avlar "Markalaşmak için ürün veya hizmetinizin ve markanızın farklı yönlerini ortaya çıkaran ve içeriklerinizde vurgulayın. İnsanlar neden sizi tercih etmeli? Ne sunuyorsunuz? Bu sorulara netlikle açıklık getirilmeli. Özellikle markanın dijitalleşme süreçleri iyi yönetilmelidir. İnsanlar artık ürün veya hizmet satın alırken başka insanların deneyimlerinden faydalanmak istiyor. Bu nedenle dijital platformların her mecrasında görünür olunmalıdır" dedi.

Markaların influencerlarla iş birlikleri yaparken dikkat etmesi gerekenlere de değinen Tony Avlar "Markalar influencer iş birlikleri yaparken ilgili kişilere ulaşmalıdır. Örneğin bebeği olmayan bir influencera bebek ürünleri tanıtımı yaptırmamalısınız. İş birlikleri tüketiciye güven vermeli. Alışveriş tercihlerini yönlendirmeli" açıklamalarında bulundu.

Sosyal medyada eğlenceli içerikleri ile dikkat çeken Tony Avlar son olarak şu tavsiyelerde bulundu. "Markalar sosyal medyada paylaştığı içerikler sadece satış odaklı olmamalı. Kullanıcıları bilgilendiren, ilgi çekici içeriklere de yer verilmelidir."

Kaynak: Bültenler