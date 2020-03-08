Tonlarca yükü kadın başına taşıyor Bursa'da bir kadın, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek tır şoförü oldu, şimdi yolların tozunu attırıyor.

Bursa'da bir kadın, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürerek tır şoförü oldu, şimdi yolların tozunu attırıyor.



Çocuk yaşlarda şoför olmayı kafasına koyan 32 yaşındaki Mukaddes Kazan, babasına hayalini söyledi. Babasının da onay vermesiyle ehliyetini ve SRC belgesini alarak 10 yıl önce tır şoförlüğüne başladı. İlk başlarda kısa mesafe taşımacılığı yapan kadın şoför, şimdi uluslararası bir firmada tır şoförlüğü yapıyor. Kazan, Türkiye'yi tırla il il gezerek tonlarca yük taşıyor. Yollarda bir kadının tır şoförlüğü yaptığını görenler ise büyük şaşkınlık yaşıyor. Tırı büyük bir ustalıkla kullanan Mukaddes Kazan, emekli olana kadar bu mesleği yapmayı düşünüyor.



Bu işin çocukluk hayali olduğunu ifade eden Mukaddes Kazan, "Tır şoförlüğüne 10 yıl önce başladım. Ailemin desteğini aldım. Annem ve babam destek verdi. Ehliyetimi ve bütün belgelerimi alarak bu işe başladım. Bir firmanın şoförlüğünü yapıyorum. Türkiye içinde her yere gitmekteyim. Ülkemizde kadın tır şoförlüğü yapan 4 kişi var, bunlardan biri de benim ama keşke sayılarımız daha çok artsa. Yollarda benim tır kullandığımı görenler çok şaşırıyor. Fotoğraf çektirmek isteyen çok oluyor. Siz bu tırı nasıl kullanıyorsunuz diyenler çok oluyor. Bekarım, evlendikten sonra da bu mesleği yapacağım. Benimle evlenecek kişinin bunu kabul etmesi lazım" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA