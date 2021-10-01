Tonlarca toprağın altında kalmaktan böyle kurtuldular

ERZURUM Palandöken ilçesinde mesire alanı olan Mevlana Vadisi'nde meydana gelen, restoran çalışanları ve müşterilerin son anda kaçarak kurtulduğu toprak kayması güvenlik kamerasına yansıdı. Tesis yöneticisi Sadık Yıldız, "Bir anda parkın üstünden büyük bir gürültüyle toprak kaymaya başladı. Biz ve birkaç müşteri canımızı kaçarak zor kurtardık" dedi.

Palandöken ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal tesis yapılarak mesire alanına dönüştürülen Mevlana Vadisi'nde 29 Eylül akşamı toprak kayması oldu. Park sulamasında kullanılan boruların su sızdırmasından kaynaklandığı belirlenen olayda, yaklaşık 50 metre yükseklikten kopan topraklar büyük bir gürültüyle aşağı aktı. Tonlarca toprak, ağaçları kökünden söktü, mescit olarak tasarlanan kameriyeyi yıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Restoran yöneticisi Sadık Yıldız, "İş yerimiz için bir mescit tasarlamıştık. Ustalarımız mescidi yapıyordu. O arada bir gürültü koptu ve toprak kayması başladı. İkinci kaymayla birlikte biz kaçışmaya başladık. O anda korktuk ne oluyor diye. Biz ve birkaç müşteri canımızı kaçarak zor kurtardık. Ondan sonra bir baktık işte burası aşağıya gelmiş. Çok şükür can kaybımız yok, ama yine de mescidimizin gitmesi bizleri üzdü" dedi.