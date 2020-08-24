Tonlarca sebze ve meyvenin giriş yaptığı halde ilaçlama Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, haftalık tonlarca meyve ve sebzenin giriş yaptığı Toptancı Halinde düzenli olarak dezenfeksiyon ve ilaçlama yapıyor.

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, haftalık tonlarca meyve ve sebzenin giriş yaptığı Toptancı Halinde düzenli olarak dezenfeksiyon ve ilaçlama yapıyor.

Korona virüs tehlikesinin devam ettiği bugünlerde Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, halk sağlığını yakından ilgilendiren yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Kırıkkale'ye her hafta tonlarca sebze ve meyvenin giriş yaptığı Kırıkkale Belediyesi Toptancı Halinde de dezenfeksiyon çalışması yapılıyor.

Dezenfeksiyon ve temizlik programı

Kırıkkale Belediyesi, tonlarca meyve ve sebzenin giriş yaptığı ve gün içerisinde yoğun insan sirkilasyonun bulunduğu Toptancı Haline özel bir dezenfeksiyon programı uyguluyor. Salgın döneminde şehir genelinde yürüttüğü ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına, halk sağlığına doğrudan etki eten yerlerde de devam ettiklerini belirten yetkililer halkın sağlıklı gıda tüketimini sağlamalarına büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Yetkililer, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmeleri bizler için önemli. Bu nedenle meyve ve sebzenin dağıtımının yapıldığı yerlerinde temiz ve hijyenik olması gerekmekte. Özellikle bu salgın döneminde evimizin mutfağına giren meyve ve sebzelerinin satışının yapıldığı toptancı haline daha fazla önem vererek burada ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA