Tonlarca sebze ve meyvenin giriş yaptığı halde ilaçlama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tonlarca sebze ve meyvenin giriş yaptığı halde ilaçlama

Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, haftalık tonlarca meyve ve sebzenin giriş yaptığı Toptancı Halinde düzenli olarak dezenfeksiyon ve ilaçlama yapıyor.

Tonlarca sebze ve meyvenin giriş yaptığı halde ilaçlama
24.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 24.08.2020 09:25

TEDBİRLERE DEVAM

Koronavirüs salgının devam ettiği bu günlerde Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri, halk sağlığını yakından ilgilendiren yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle Kırıkkale'ye her hafta tonlarca sebze ve meyvenin giriş yaptığı Kırıkkale Belediyesi Toptancı halinde de dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

DEZENFEKSİYON VE TEMİZLİK PROGRAMI

Kırıkkale Belediyesi, tonlarca meyve ve sebzenin giriş yaptığı ve gün içerisinde yoğun insan sirkilasyonun bulunduğu Toptancı Haline özel bir dezenfeksiyon programı uyguluyor. Salgın döneminde şehir genelinde yürüttüğü ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarına, halk sağlığına doğrudan etki eten yerlerde de devam ettiklerini belirten yetkililer halkın sağlıklı gıda tüketimini sağlamalarına büyük önem verdiklerinin altını çizerek "Vatandaşlarımızın sağlıklı ürünler tüketmeleri bizler için önemli. Bu nedenle meyve ve sebzenin dağıtımının yapıldığı yerlerinde temiz ve hijyenik olması gerekmekte. Özellikle bu salgın döneminde evimizin mutfağına giren meyve ve sebzelerinin satışının yapıldığı toptancı haline daha fazla önem vererek burada ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dediler.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı 3. Sayfa
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
MasterChef 2020'de ilk elenen isim Sedat oldu Magazin
MasterChef 2020'de ilk elenen isim Sedat oldu
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Yerel
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Güncel
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi Güncel
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı 3. Sayfa
11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı
Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
Adana'da havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale tekrar başladı
Adana'da havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale tekrar başladı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Rize'de Ovit Dağı'na ağustos ayında kar yağdı
Düğünü kana buladılar! Maganda kurşunu bir kadını öldürdü, bir başkasını yaraladı
Düğünü kana buladılar! Maganda kurşunu bir kadını öldürdü, bir başkasını yaraladı
ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır
ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır
15 Temmuz gazisi, 4 yıldır vücudunda darbecilerin sıktığı mermiyle yaşıyor
15 Temmuz gazisi, 4 yıldır vücudunda darbecilerin sıktığı mermiyle yaşıyor
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Dönmez Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Boz Demet Akalın Şeyma Subaşı Merve Boluğur
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Eddie Newton Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Sel Adana Kozan İzmir
Şu an buradasınız: Tonlarca sebze ve meyvenin giriş yaptığı halde ilaçlama - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.8.2020 09:32:17. #1.14#
title