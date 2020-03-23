- Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan satışa hazır halde bulundu
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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, İstanbul, Türkiye, 3. Sayfa

- Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan satışa hazır halde bulundu

- Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan satışa hazır halde bulundu Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen Koronavirüs salgını sonrası uzmanların en önemli hususun temizlik olduğunu belirtmesi üzerine sahtekarlar hiç bir kurala uymadan, ruhsatsız şekilde oluşturdukları...

23.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:26
- Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan satışa hazır halde bulundu

- Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan satışa hazır halde bulundu

İSTANBUL - Çin'den tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen Koronavirüs salgını sonrası uzmanların en önemli hususun temizlik olduğunu belirtmesi üzerine sahtekarlar hiç bir kurala uymadan, ruhsatsız şekilde oluşturdukları üretim atölyesinde tonlarca deterjan ve el dezenfektanı üretti. Satışa hazır hale getirilen sahte ürünler, polisin başarılı operasyonu sonucu vatandaşa ulaşmadan ele geçirildi.

Tonlarca sahte deterjana polis el koydu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Guvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu otuz tonu aşkın sahte deterjan ve dezenfektan ürününü ele geçirdi. İnsan sağlığına düşman kişilerin hijyen dışı ortamda izinsiz bir şekilde üretttikleri ürünler satışa hazır hale getirildi ve TIR'a yüklendi. İşte bu sırada Güvenlik Şube ekipleri baskın yaptı. Sancaktepe'de akşam saatlerinde yapılan operasyonda marka ürünleri taklit eden sahtekarlardan birisi suç üstü yakalandı ve gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken yakalanan şüpheli ifadesi alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan satışa hazır halde bulundu

Kaynak: İHA

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- Tonlarca sahte deterjan ve dezenfektan satışa hazır halde bulundu

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